عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. ضرب الأشخاص يعرضك لعقوبة رادعة بأمر القانون

عقوبة الضرب
عقوبة الضرب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب وإيذاء الأشخاص، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يفعل هذه الأفعال، فيما يلى:

عقوبات الضرب وايذاء الأشخاص

ونصت المادة (241) علي أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ووفقا للمادة (242) فإنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

موضوعات متعلقة

حزب المصريين: موقف القيادة السياسية من تهجير الفلسطينيين ثوابت أمن قومي

فيديوهات خادشة للحياء.. تيك توكر تواجه عقوبات مشددة بسبب الفسق والفجور

احذر.. اختراق الهواتف وتسجيل المكالمات يعرضك لعقوبة رادعة بأمر القانون

برلماني يطالب بنشر الوعي بأهمية السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة

بعد التوجيه الحكومي.. مزايا مهمة للمجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر

مواجهة المعوقات أبرزها .. مهام خاصة للمجلس الأعلي لصناعة السيارات

بعد توجيهات رئيس الحكومة| برلمانية: صناعة السيارات توفر دولارات لمصر

إشادة برلمانية بجهود الحكومة لتسهيل إجراءات إنشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية.. ونواب: توطين صناعة المركبات يوفر عملة صعبة ويزيد حجم التصدير للخارج 

ترشيحاتنا

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

اِلحق بسرعة.. سامسونج تبيع الموبايل الأفخم والأعلى ثمنا "ببلاش" مع سماعات هدية

شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات

البلشي: ستوضع قواعد واضحة للصحفيين خلال تغطية الجنازات

الفصائل الفلسطينية: أمريكا والغرب يتحملان مسئولية عملية الاجتياح البري لمدينة رفح

حتى منتصف الليل| ماذا يحدث في مواعيد غلق وفتح المحال بالتوقيت الصيفي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ