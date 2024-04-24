شركة تكنولوجيا عالمية تعلن ثقتها وتوسعها بمصر

أعلنت شركة (AFS)، العالمية المتخصصة فى البنية التكنولوجية، توسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة.

ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام في السوق المصري، ويعزز مسار النمو بطريقتين رئيسيتين، أولاً التوسع المتسارع، حيث سيدعم مركز البيانات الآمن والموثوق توسع نطاق عمليات الشركة التجارية بسرعة داخل مصر. ثانيا توسيع خدمات معالجة المدفوعات الموثوقة الخاصة بالشركة العالمية لتشمل مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات فى مصر.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفى اليوم : "على مدى يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام. فهو يوفر أُسسا قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر.

ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، ونهدف إلى أن نكون شريكًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصًا جديدة لجميع المجالات.