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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي المرسيسايد| محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة إيفرتون

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف فريقا ليفربول وإيفرتون عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة في ديربي المرسيسايد، مساء الأربعاء على أرض الثاني، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعود محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول الأساسية، بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على فولهام 3-1.

وسيقود صلاح الخط الأمامي، إلى جانب الكولومبي لويس دياز والأوروجوياني داروين نونيز، فيما يغيب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب الإصابة.

وسيجلس الياباني واتارو إندو على مقاعد بدلاء ليفربول، فيما يعود كورتيس جونز إلى التشكيل الأساسي.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون، ماك أليستر، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

إيفرتون: بيكفورد، جودفري، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو، جايا، جارنر، دوكوري، هاريسون، ماكنيل، كالفرت لوين.

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