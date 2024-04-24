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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب أوروبي .. حقيقة انضمام تريزيجيه والنني للأهلي قبل مونديال 2025

صدى البلد

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة عرض إحدى الشركات لتحمل راتب محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبورت التركي ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي للانضمام للأهلي قبل مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد.

وقالت مصادر متعددة من شركة الكرة بالأهلي ومجلس الإدارة لصدى البلد لم يصلنا أي عرض بشأن هذا الأمر ولو تلقى الأهلي عرضا مثل ذلك سيدرس احتياجات المدير الفني للفريق بجانب رؤية لجنة التخطيط.

وأضافت المصادر أن في حالة تلقي عرضا من إحدى الشركات الراعية  عروضا مثل تلك النوعية سيدرس الأهلي احتياجاته ومن الجائز أن يختار لاعبا أوروبيا للانضمام للمارد الأحمر في فترة مونديال الأندية الذي سينطلق بنظامه بمشاركة 23 فريقا.

يذكر أن النني راتبه السنوي 2 مليون ونصف إسترليني وراتب تريزيجيه مليون ونصف يورو سنويا.

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