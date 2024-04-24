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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معتز محمود: تنمية سيناء وتعميرها بعد القضاء على الإرهاب إنجاز حقيقي

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تقوم به الدولة المصرية في سيناء من تعمير وبنية تحتية متكاملة طوال السنوات الماضية وحتى اللحظة بتوجيهات السيسي يؤكد على وجود خطة متكاملة ومحددة لتعمير سيناء وتعويض سنوات الإهمال وما عايشته تحت الاحتلال والإرهاب.


ولفت محمد محمود :في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن جهود الدولة فى تعمير وتنمية سيناء على مدار 10 سنوات نموذج حقيقى يكشف عن إرادة الوطن فى التعمير بعد حرب دامية قادتها مصر لاقتلاع جذور الإرهاب، وتدعو للفخر، فالدولة أنفقت خلال الأعوام الماضية قرابة 600 مليار جنيه، لاستعادة البنية التحتية التى دمرت بالكامل فى شمال سيناء، نجحت الأجهزة التنفيذية فى تدشين بنية تحتية قوية، تضم كباري وجسور وانفاق ومشاريع صناعية وزراعية وسياحية وغيرها.

وأوضح  وكيل صناعة البرلمان، أن ما تم في سيناء على مدى السنوات الماضية يكشف المسار الي سارت فيه الدولة المصرية بعد 2013، حيث حملت على همها مواجهة الارهاب من جهة والقضاء عليه والتعمير الشامل والبنية التحتية الضخمة.

وأضاف محمد محمود، أنه وفي ذكرى تحرير سيناء لا يسعني الا تقديم الشكر للقيادة السياسية التي تحركت بوعي شديد وحنكة تجاه سيناء ودشنت  فيه الكثير من ملامح الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب معتز محمد محمود بأن تنمية سيناء وتعميرها، إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية  ويحسب للرئيس السيسي.

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