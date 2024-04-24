الاتحاد الدولي للكونغ فو يوافق على مقترح شريف مصطفى بإدراج أسلوب جديد ضمن المنافسات

وافق الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في الصين على مقترح شريف مصطفى نائب رئيس الإتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري بإدراج أسلوب جديد ضمن المنافسات الرسمية للاتحاد.

ووافق الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو بالإجماع خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم على الطلب المقدم من شريف مصطفى بإدارج أسلوب Duan bingdao) / bing) ضمن أساليب الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو مع الأخذ فى الاعتبار أن تقام بطولة منفصلة لهذا الأسلوب فقط.

ومن المقرر أن تستضيف الصين أول بطولة لهذا الأسلوب و تقام دورة للمدربين والحكام على هامش البطولة من أجل توسيع قاعدة المشاركة لمنافسات هذا الأسلوب.

كما تمت الموافقة خلال اجتماع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على إقامة دورة للمدربين والحكام في مصر لهذا الأسلوب وسوف يتم الإعلان عن جميع تفاصيل هذه الدورة في القريب العاجل.

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