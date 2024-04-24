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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في يومها العالمي.. العمل تطلق حملات توعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكافة المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

وأشارت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية إلى ختام أول ملتقى مساء أمس الثلاثاء بمحافظة جنوب سيناء بحضور الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة، بمشاركة العديد من المنشآت.

وأطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات، ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام. وبدأ الملتقى الأول، أمس الثلاثاء بجنوب سيناء، تزامنا مع فعاليات شارك فيها "الوزير" بمدينة شرم الشيخ، لمدة يوم واحد، استقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة.

وتأتي هذه المبادرات، والحملات، استكمالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج... وأن ضمن برامج هذه التوعية موضوعا "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وبشأن ختام فعاليات المبادرة الأولى بجنوب سيناء قالت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في بيان ختامي بشأن هذه الفعالية أنه: بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنيه الموافق 28-2024، وبناءا على توجيهات السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل لمديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، بتنفيذ ملتقيات توعيه لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب الأعمال والعمال كانت مديرية العمل بجنوب سيناء الأولى في تنفيذ ملتقى السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22-4-2024 إلى 23-4-2024، فى فندق دومينا كورال باى إحدى المنشآت السياحي. بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل، السيد اللواء أركان حرب د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء... وتم افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهني بكلمه محمد مأمؤن مدير فندق ومنتجع دومينا كورال باى شرم الشيخ بالترحيب بالسادة الحضور من مسؤلى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، وكلمة احمد مصطفى وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء نيابة عن وفاء نجاح فهمى مديرة المديرية، بالترحيب بالحضور، وكلمة المهندسة غاده ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتي اشارت فيها الي جهود الوزارة بالتعاون مع إدارة ومكاتب السلامة بالمديريات في نشر الوعي بأهم مفاهيم السلامة والصحة المهنية ودور التوعية كخطوة استباقية لمنع الاصابات والحوادث في بيئة العمل... وفي تهنئة للحضور بعيد تحرير سيناء والذي تزامن معه اطلاق اول ملتقيا للاحتفال بيوم السلامة العالمي من مدينة السلام شرم الشيخ التي كانت دوما منصة انطلاق ليهم الاحداث سواء علي المستوي الوطني والعالمي وان الملتقي هو بداية لمبادرات ستمتد لمدة شهر كاملا علي مستوي الجمهورية يتم الخلال التركيز على مدي أهمية موضوع التغيرات المناخية في بيئة العمل وتأثيرها وضرورة تبني سبل الوقاية منها في سياسات المنشآت لاهميته القصوي..

واختتمت كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تكاتف طرفي الانتاج في الوصول الي بيئة عمل آمنة للجميع... بدأت محاضرات اليوم الاول بمحاضرة عن نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشآت وكيفية تأسيسه ومحاضرة عن التحقيق في حوادث العمل القاهما السيد الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة وقام بإلقاء المحاضرة الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي بيئة العمل الكيميائي محمود حسن ابو بيه من باحثي الإدارة المركزية بالوزارة..

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