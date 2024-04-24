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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

باحثة بمركز بصيرة تعرض منهجية الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة

صدى البلد

عرضت نهى الخرزاتي الباحثة بمركز بصيرة سابقاً منهجية التقرير الذى أجراه مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة ، حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن و إتخاذ القرارات المستندة على الآدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية ، موضحة أن منهجية دراسة الأعراف الاجتماعية تعتمد على قياس 4 أوجه هى المعتقدات الشخصية للفرد، وتصورات الفرد حول معتقدات المجتمع،و ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، والسلوك الفعلي.


جاء ذلك خلال الجلسة الاولى ضمن فعاليات ندوة " الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون  المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافته مكتبة الاسكندريه صباح اليوم ، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة،  وأحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي والسيدة نهلة زيتون مسئولة الحماية الإجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم ولفيف من الشخصيات العامة.

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IMG-20240424-WA0436
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IMG-20240424-WA0435

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