شراكة جديدة لتصنيع السيارات وتوزيعها في السوق المصرية.. تفاصيل

أعلنت شركة جي في للاستثمارات، خلال مؤتمر صحفي، تم عقده الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية بهدف تسويق وتوزيع سيارات "لادا" في السوق المصرية.

كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، بهدف تلبية متطلبات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم، كلًا من شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات، وايليا سافينوف، مدير قسم التصدير بشركة أوتوفاس - لادا.

ويأتي توقيع الشراكة في إطار تطوير سوق السيارات في مصر وتوسعها، وتشهد البلاد زيادة في الطلب على السيارات واستثمارات متنامية في قطاع التصنيع.

استراتيجية الشركة

ومن المخطط إنشاء المصنع الجديد في مدينة طربول الصناعية، على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، لتجميع وتصنيع 5 موديلات مختلفة من سيارات "لادا"، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق إنتاجها وزيادة قدرتها التصنيعية.

وتستهدف الشركة إنتاج ما بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على استخدام مكونات محلية تتجاوز 60%.