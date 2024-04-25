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أخبار البلد

المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح البطولة العربية للفروسية العسكرية في العاصمة الإدارية

صدى البلد

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد افتتاح فعاليات البطولة العربية للفروسية العسكرية في مصر، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح البطولة العسكرية الأولى للفروسية بالمدينة الأولمبية الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة العسكرية، قائلا: "برحب بكم في وطنكم الثاني مصر، متمنيًا لكم حظًا ووقتًا سعيدًا خلال فعاليات البطولة".

وأضاف الرئيس السيسي قائلًا: "إحنا من سنوات قليلة مضت، المكان ده كان اللي إحنا موجودين في دلوقتي كان فاضي، وكانت أرض فاضية، كان حلمنا يكون في مصر منشآت رياضية تليق بالدولة المصرية ومكانتها وشعبها، وكان حلم، والحمد لله رب العالمين، قدرنا خلال 5 سنوات، يبقى في كل المنشآت الرياضية والمدينة الأولمبية اللي إحنا كنا بنحلم بها، ويتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية، طبقا لكل المعايير الدولية لمختلف الاتحادات".

مسابقات تليق بمكانة مصر على المستوى الدولي

وأكمل الرئيس السيسي:"مش بتكلم هنا على الفروسية بس، بتكلم على كل المسابقات الرياضية، وتنظيم مسابقات تليق بمكانة مصر على المستوى الدولي، أهنئ الشعب المصري وأهنئ أنفسنا والأشقاء العرب، علشان بقى عندنا في بلادنا العربية، منشآت تليق بشعوبنا، وبرحب بكل الوفود العربية المشاركة في البطولة".

وقدم الرئيس السيسي التحية للحضور قائلا: "شكرًا على حضوركم وبالتوفيق وأهلًا بكم في بلدكم مصر، إحنا سعداء بوجودكم معنا، كمان البطولة فرصة إن الأشقاء في البلاد العربية يتفرجوا على المنشآت الرياضية مش بس في العاصمة الإدارية لكن في كل المقاصد، شكرًا لكل من ساهم في إخراج هذه المنشآت وغيرها، هذه منشآت ضخمة، وبشكر كل العاملين وأقدم لهم التهنئة على النجاح، والشركات المصرية والمسئولين اللي عملوا ده".

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