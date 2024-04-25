حدث ليلا| واشنطن تُسقط صاروخاً باليستياً ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن.. الأرصاد تفجر مفاجأة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك

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الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضاً دولياً وعالمياً لعملية إسرائيل المزمعة لاجتياح رفح لأنها ستخلف كارثية إنسانية لا يتحملها أحد"، معتبراً أنها "مخالفة جسيمة للقانون الدولي لإسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".



واشنطن تُسقط صاروخاً باليستياً ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للتحالف الدولي، تصدت لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي، فوق خليج عدن.

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مواصلة تلبية احتياجات سكان غزة بـ"شكل آمن"

طالبت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، الأربعاء، بضرورة ضمان مواصلة تلبية الاحتياجات للسكان المدنيين في القطاع بـ"شكل آمن".



هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس من الأرصاد، إذ كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة ، أنه من المتوقع مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد يصاحبها نشاط للرياح التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة ، مع تراجع درجات الحرارة بنحو 6 درجات على القاهرة بعد تخطيها الـ40 أمس.

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شارك نجم الأهلي إمام عاشور جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد اعتقال شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا خرجوا احتجاجا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.



طريقة تقديم التظلمات في قانون التصالح بمخالفات البناء.. التنمية المحلية توضح

تحدث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يهدف التيسير على من يرغب في التصالح من المواطنين.

عجز بقيمة 2 مليار.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمد البنهاوي مفاجأة غير سارة لجمهور الزمالك بشأن الأزمة المالية عبر حسابه بموقع فيسبوك.



بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثيرين، يبحث العديد من الأفراد في مصر عن السيارات المستعملة كبديل ميسر واقتصادي لتلبية احتياجاتهم اليومية للتنقل. تتنوع الخيارات في سوق المستعمل المصري، وتشمل تشكيلة واسعة من السيارات بأسعار مختلفة.