تقريب وجهات النظر بين فرعية كفر الشيخ ومديرية الطب البيطري بالمحافظة.. تفاصيل

نجح الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، في تقريب وجهات النظر بين الدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ووأد أي خلاف بينهما.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء البيطريين: ففي جو ساده الود والألفة، وإعلاء لمصلحة مهنة الطب البيطري، اجتمع نقيب الأطباء البيطريين، مع كل منهما وحرص على إزالة أي سوء فهم بينهما وهو ما رحب به الطرفان حرصا على لم شمل الأسرة البيطرية، وألا يسود أي خلاف بين أبناء المهنة.

وأبدى الدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ كامل تقديره واحترامه واعتذاره عن أي سوء فهم أو تصرف بدر منه في حق الدكتور محمد بشار، مؤكدا خالص محبته له ومعربا عن كامل استعداده للتعاون مع سيادته لما فيه مصلحة النقابة والأطباء البيطريين.

ومن ناحيته رحب الدكتور محمد بشار بالمبادرة الكريمة من جانب كل من النقيب العام الدكتور مجدي حسن والدكتور نشأت عبد الباري نقيب النقابة الفرعية بكفر الشيخ، مؤكدا أن المصلحة العامة لمهنة الطب البيطري وأعضائها فوق كل اعتبار.