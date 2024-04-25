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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا

صدى البلد

أكدت صحيفة “الجمهورية”، أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطهير لأرض سيناء الغالية من الإرهاب وقيادته لعملية البناء والتنمية فيها يعد عبورًا جديدًا لأرض الفيروز.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان "سيناء بين التحرير والتعمير"، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، تلك الأرض الطاهرة المباركة التي بـذل من أجلها المصريون الغالي والنفيس في معارك كـثـيـرة مـــن أجـل تحريرها وتطهيرها وتعميرها، فقد حررها الرئيس الراحل أنور السادات بعد انتصار السادس من أكتوبر 1973 م لتعود سيناء إلى حضن الوطن عزيزة غالية أبية.


وأضافت أن الرئيس السيسي جاء ليقود معركتين من أجـل سيناء وهـمـا معركة التطهير، حيث حـررهـا السيسى مـن الإرهـــاب، وبالتوازي مع عملية التطهير قاد السيسي معركة من نـوع خاص أهــم وأكـبـر وهــى عملية البناء والتنمية من أجـل تعمير أرض الفيروز فبدأ القائد الذي يتميز بالحنكة والحكمة بربط سيناء بالدلتا من خلال 6 أنفاق، حيث تسهل عملية التنمية في الأرض الطاهرة، ثم إقامة عـدد ضخم من المشروعات في شمال وجنوب سيناء تشمل جميع المـجـالات ليكون ما فعله الرئيس السيسي عبورًا جديدًا لأرض الفيروز.

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