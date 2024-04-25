مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: لا يوجد ضوء أخضر أمريكي بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

أكد حازم الغبرا، مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، أن هناك موافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الفلسطينية، إلا أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل على الموعد الزمني والطريقة المحددة لعملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار «الغبرا»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه لا يوجد ضوء أخضر أمريكي بشأن اجتياح رفح الفلسطينية، منوهًا بأن تصريحات الخارجية الامريكية واضحة في هذا الخصوص.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تقديم المساعدات إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من اليوم الأول للحرب، مؤكدًا أن المزيد من المساعدات تدخل القطاع ولكنها كافية وهناك حاجة لمزيد من المساعدات، منوهًا على أن عمليات النزوح داخل القطاع تستلزمات مساعدات وخيم والأمر معقد.