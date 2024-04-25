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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر الكيني يحذر من احتمال حدوث كوارث جراء الفيضانات الجارفة بالبلاد

صدى البلد

 حذر الصليب الأحمر الكيني اليوم /الأربعاء/، من احتمال حدوث كوارث جراء الفيضانات الجارفة التي اجتاحت كثيرا من المناطق في كينيا؛ وأسفرت عن وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات . 


وذكرت جمعية الصليب الأحمر الكيني - في بيان - أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات عبر أنحاء كينيا، منبهة إلى أن الوضع في المناطق المنكوبة يتحول من وضع طارئ إلى كارثي.


أفاد البيان بأن أن ما لا يقل عن 23 مقاطعة عبر أنحاء كينيا أضيرت جراء الفيضانات، وأن عدد المشردين يزيد على 110 آلاف مشرد ، وأن الفيضانات دمرت المحاصيل الزراعية في أكثر من 27 ألفا و716 فدانا، بالإضافة إلى نفوق حوالي خمسة آلاف رأس من الماشية.


من جانبها، ذكرت إدارة الأرصاد الكينية أن البلاد تعرضت لأمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل في بعض المناطق، محذرة من أن استمرار هطول الأمطار؛سيتسبب في حدوث مزيد من الفيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة؛ وطالبت سكان هذه المناطق بالانتقال إلى مناطق المرتفعات.


من جانبه، حث سكرتير مجلس الوزراء لشئون الإدارة الداخلية والوطنية بكينيا كينديكى كيثور، السكان المقيمين بالقرب من سدود مائية في المناطق الشرقية والوسطى على الانتقال لمناطق آمنة، مشيرا إلى أنه جرى وضع الأجهزة الحكومية في حالة تأهب، وتم تشكيل فريق من عدة وكالات للمساعدة على التخفيف من آثار الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

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