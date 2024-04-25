سفير فلسطين: سلمت رسالة خطية من أبو مازن للرئيس الجزائري

قال سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، إنه سلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مثمنا الدور الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي.



وأوضح السفير الفلسطيني - في تصريح صحفي أدلى به عقب استقبال الرئيس الجزائري له اليوم /الأربعاء/ - أنه تقدم بعبارات الشكر والتقدير والعرفان إلى الجزائر على "الدور الريادي الذي تقوم به على المستوى السياسي والدبلوماسي، لا سيما الإنجاز الذي تحقق في مجلس الأمن بتصويت 12 دولة لصالح الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر على الرغم من الفيتو الأمريكي".



وأضاف أن "هذا الأمر أكد أن العالم كله يقف إلى جانب فلسطين، وأن هناك إيمانا عميقا بمشروع القرار الجزائري؛ الذي يسعى إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بالاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية".



وأشار السفير الفلسطيني إلى "التنسيق والتشاور القائم بين الجزائر ودولة فلسطين مع كل الأشقاء"، معربا عن يقينه بتحقيق "الاعتراف الكامل بدولة فلسطين في جولات أخرى، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة".