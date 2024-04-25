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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

صدى البلد

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلة الجمل، شرق رفح؛ ما أدى لاستشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعا في محيط المستشفى ذاته.


وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل مأهول شرق مدينة رفح.
وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.


وأشارت المصادر إلى أن قوات استهدف مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون وفي الجهة الشمالية الغربية والشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف.
يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 مواطنا فلسطينيًا، وإصابة 86 آخرين.


ووفقا لآخر إحصائية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 77229، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

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