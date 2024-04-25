"رادار" مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لتقليل حوادث الطرق

دشن عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام الأزهر، حملة للتوعية بقوانين المرور بعنوان (رادار ) تحت شعار خطوات صغيرة لحياة آمنة ضمن مشاريع التخرج لعام 2024، والتي تأتي رؤيتها تزامنا مع رؤية الدولة فى التطوير والنهوض ببلدنا.

وانطلقت الحملة بهدف التوعيه بقوانين المرور والحث على الالتزام بها وتقليل حوادث الطرق عن طريق الإلتزام التام بقوانين المرور والمعرفة التامة لأهداف الرادار والاسباب الرئيسية لإنشائه.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة المجتمع وضمان سلامتهم وتوعيتهم وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين لمصلحتهم ، ويتكون فريق المشروع من عشر طلاب هم :(خيرى محمد ، جمال عبد الناصر ، خالد حماد ، خالد عماد ، حمدى السيد ، محمد رضا ، احمد اسماعيل ، محمود سمير ، عبد الرحمن اشرف ، أمين عاطف ).

وتعد كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف امتدادا لقسم الصحافة والإعلام الذي أنشئ في عهد الإمام الراحل عبدالحليم محمود، بكلية اللغة العربية بالقاهرة. وهناك إقبال علي أساتذة الكلية في الداخل والخارج حيث ينتشرون في معظم جامعات الوطن العربي وكليات وأقسام الإعلام في مصر، واستطاعت الكلية أن تحقق انجازات يشهد بها الجميع ونجاحات لأبنائها في المؤتمرات والندوات والمناسبات القومية والإقليمية، ومازالت مسيرة العطاء مستمرة وتتجدد يوما بعد يوم علي طريق الوسطية والاعتدال، وذلك برعاية د. رضا عبدالواجد أمين، عميد الكلية.