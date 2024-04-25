"حرفتي".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر للتوعية بالحرف اليدوية في مصر

أطلق عدد من طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج متميز بعنوان "حرفتي"يهدف إلى التوعية بقطاع الحرف اليدوية في مصر.

ويقدم “حرفتي” من قبل طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر قسم العلاقات العامة والإعلان ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.

وكشف اعضاء فريق مشروع" حرفتي " أن فكره الحملة تهدف إلى التوعية بقطاع الحرف اليدوية في مصر.

ويتكون الفريق من 10 طلاب هدفهم تحقيق أهداف المشروع، وهي:

التوعية: تعريف المجتمع بجمال وروعة الحرف اليدوية المصرية.

التقدير: إظهار التقدير لمهارات الحرفيين المصريين ودعمهم.

التشجيع: تحفيز الجيل الجديد على تعلم الحرف اليدوية وحفظ التراث.

وأوضح أنه من خلال حملة توعوية نظم الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بأهمية الحرف اليدوية ودعم الحرفيين.

وأضاف ان الفريق تمكن بالوصول الى أكبر شركات تجارة وتنمية الحرف اليدوية في مصر لاخذ ارائهم حول تنمية القطاع وكيفية التسويق الجيد للحرف اليدوية؟ كونها قطع تؤدي دور حقيقي عمليًا بفضل تعاونا وتصميمنا، حققنا نتائج رائعة، منها:

جذب: مشاركة واسعة من الجمهور في المعرض وورش العمل.

التأثير: زيادة الوعي بأهمية الحرف اليدوية ودعم الحرفيين.

الإلهام: تحفيز الشباب على تعلم الحرف اليدوية والحفاظ على التراث.

وكشف أن مشروع “حرفتي” أدى إلى:

زيادة: الطلب على الحرف اليدوية المصرية، وتحسي نظروف عمل الحرفيين، وحفظ التراث الوطني من الاندثار.

واختتم الطلاب بالدعوة لجميع أفراد المجتمع لدعم “حرفتي“ ومشاريع مماثلة لضمان استمرارية الحرف اليدوية المصرية وتطورها للتعاون بين الطلاب والمجتمع لدعم الحرف اليدوية المصرية.

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