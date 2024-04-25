نسىرين طافش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستانها

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان قصير أبرز رشاقتها وأعتمدت علي الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهها.

نشرت الممثلة نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة البوستر الدعائي لمسلسل جوقة عزيزة الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني 2022.

وكتبت طافش: يعرض يومياً مسلسل جوقة عزيزة الساعة 10 بتوقيت سوريا والسعودية على قناة روتانا دراما.

وتدور أحداث المسلسل في مرحلة العشرينيات، حول قصة حياة "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، ويحتوى العمل على مجموعة متنوعة من الأغنيات والاستعراضات الراقصة.