سفير اليابان بالقاهرة يكرم مغني الأوبرا البارز رضا الوكيل

كرم سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، مغني الأوبرا المصري الدكتور رضا الوكيل؛ تقديرا لمساهماته المهمة في تعزيز علاقات الصداقة والتأخي بين البدين.



وأوضحت السفارة اليابانية- في بيان، اليوم /الخميس/- أن الوكيل شارك في العديد من الحفلات الموسيقية لإحياء الذكرى وفعاليات التشجيع على التعافي وإعادة الإعمار منذ حدوث زلزال شرق اليابان الكبير والتسونامي الذي وقع في عام 2011، كما كان له دور كبير في تنفيذ وإنجاز العديد من العروض لفنانين يابانيين، خلال توليه رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من عام 2009 إلى 2017.



يذكر أن الدكتور رضا الوكيل تخرج في المعهد العالي للموسيقى- الكونسرفتوار بالقاهرة، وبعد أن أنهى دراسته في إسبانيا وفرنسا، قام بأداء أدوار في عروض الأوبرا الرئيسية والشهيرة مثل "مدام باتر فلاي" و"زواج فيجارو" و"عايدة" وغيرها.



وبدايةً من عام 1994 وحتى أوائل عام 2010، شارك في العديد من عروض الأوبرا بالخارج في فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وألمانيا، وغيرها، بالإضافة إلى فوزه بمسابقة باريس الدولية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية للآداب والفنون.