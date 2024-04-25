مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

كشف اللاعب أحمد حسن عن مفاجأة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "مروان عطية يقترب من الغياب عن قائمة الأهلي أمام مازيمبي لعدم الجاهزية".

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورًا عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور وسائل الإعلام”.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.