عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك تعرضك للحبس والغرامة

جهاز حمايه المستهلك
جهاز حمايه المستهلك

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي:
 

كما حظر القانون، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.

 

وحدد القانون، عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن  مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، محددا غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأشار القانون، إلي إنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

جهود أمنية لكشف ملابسات اختفاء مهرائيل أسعد من أمام كليتها.. صور

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

ترشيحاتنا

مايا مرسي تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمكين المرأة

إبراهيم صلاح: الزمالك قادر على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي من كوماسي

هل كان الرسول يقرأ سورة الكهف كل جمعة؟.. 3 أسباب تجعلك تداوم عليها

مفاجأة الفرعون.. لماذا تغير موقف صلاح من الرحيل إلى الدوري السعودي؟

لا تتجاهلها .. نصائح لمرضى الحساسية في الطقس الحار

مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسر المحلات .. طريقة عمل المكرونة في الفرن الغير مكلفة

فستان مكشوف .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

بإمكانات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ