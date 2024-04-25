سفير قطر بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

هنأ السفير طارق الأنصاري سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدولة المصرية قيادة وحكومة وجيشا وشعبا بمناسبة الذكرى ال(42) لتحرير سيناء، مستذكرا دور جيش مصر العظيم وتضحياته الجسام بشهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل استعادة التراب الوطني المصري.



وأشاد الأنصاري - في بيان اليوم الخميس - بما بلغته العلاقات بين البلدين من طفرات غير مسبوقة في مجالات شتى وتعاون وعمل دؤوب هدفه الأول والأساس رفاهة ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت قيادتيهما الحكيمة والرشيدة.



وأعرب الأنصاري عن رجائه بأن يعيد المولى - عز وجل - هذه الذكرى الوطنية على شعب مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.