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مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

صدى البلد

تصدر اسم المصرية نعمت شفيق رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن ألغت الدراسة بالجامعة واستدعت الشرطة لفض مظاهرات المتضامنة مع غزة بالجامعة.

 

من هي نعمت شفيق؟

شهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

 

وتصدرت نعمت شفيق محركات البحث وعنواني الصحف والمواقع الإخبارية  منذ 17 أبريل الماضي، عقب تصريحاتها التي أدلت بها أمام مجلس النواب الأمريكي وإجراءاتها ضد المتظاهرين التي اتخذتها لتبعد عن نفسها وعن إدارتها شبهة "معاداة السامية"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات نحوها وصلت حد مطالبتها بالاستقالة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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