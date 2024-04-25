هيئة الجودة تعتمد برنامجي الليسانس الإنجليزي والفرنسي بـ حقوق عين شمس

في اطار حرص جامعة عين شمس علي الوصول الى اقصى معايير الجودة بالجامعة وتتويجا لجهود كبيرة منظمة قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتماد برنامج الليسانس فى الحقوق باللغة الإنجليزية، وبرنامج الليسانس في الحقوق باللغة الفرنسية اللذين تقدمهما كلية الحقوق.

وكان وفد الهيئة القومية قد زار الكلية خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر لعام ۲۰۲۳ لفحص وثائق البرنامجين وتقييم نظم التدريس والامتحانات والإمكانات المادية والبشرية، وذلك توطئة للنظر في اعتمادهما.



في ذات الوقت وبقوة متانة التعليم القانونى الرصين الذي تقدمه الكلية بوصفها إحدى أهم قلاع التعليم القانوني المتميز محليا وإقليميا وعالميا، وذلك بفضل عراقة أعضاء كادرها التدريسي والإدارى وتميز طلابها وخريجيها، وشراكتها القوية مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وجامعات ومؤسسات عالمية مرموقة.

وفي سياقه تقدم الدكتور محمد صافی، عميد الكلية، بخالص التهنئة والشكر الوكلاء ، ومستشارة الكلية لشئون الجودة ، ومدير وحدة الجودة ونوابه، وفرق عمل الجودة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب والخريجين.