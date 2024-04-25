السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمتابعة مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق كسر الحجر والمستشفى الجامعى ومول الجيش والأحمدية ، وذلك بمرافقة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة ، ومسئولى الجهات المختصة.

مياه الشرب

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التشديد على زيادة وتيرة العمل بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر للمرحلة الحالية، فضلاً عن إنهاء الأعمال المتعلقة بالمعالجات والترميمات بخزان المحمودية حيث جارى تنفيذ الدراسات الإستشارية وعمل التوصيات اللازمة من خلال شركة مياه الشرب بالقاهرة بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.

ولفت ياسر عبد الشافى إلى أنه تم بالتوازى المرور على منطقة طريق السادات بجوار نادي التحرير الرياضى لمتابعة الأعمال الجارية بإحلال الخط القديم ، وتركيب مواسير جديدة للتشغيل بالجودة والكفاءة المطلوبة .