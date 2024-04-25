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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام لتحسين الخدمة.. غدا

صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 " أ " لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

 
وأشارت المحافظة - في بيان اليوم- إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الـ12 مساء غد /الجمعة/ وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد /السبت/ لربط الخط الجديد مع الخط القائم. 


وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لسرعه الانتهاء منها. 


يشار إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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