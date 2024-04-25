المجلس العربي للسيدات: كلمة الرئيس عن تنمية سيناء أثلجت صدور المصريين

أكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، الدكتورة عبير عصام، أن القطاع الخاص عليه دور كبير لمساندة الدولة في دفع التنمية في سيناء وتعميرها بإقامة المشروعات التنموية المختلفة في ظل الجهود المبذولة من القيادة السياسية لتهيئة مناخ الاستثمار في سيناء.



وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكري "42" لتحرير سيناء، وتأكيده على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أثلجت صدورنا جميعا وطمأنت المصريين، ونؤكد باعتبارنا قطاعا خاصا وطنيا، على التزامنا بواجبنا تجاه الدولة في تنفيذ المشروع القومي الضخم للرئيس السيسي بهدف تنمية وتعمير سيناء.



وأشادت بالجهود غير المسبوقة للدولة في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الـ9 الماضية، التي تمهد الطريق لإحداث تنمية حقيقية لسيناء من خلال مشروعات البنية الأساسية الضرورية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.



وأكدت عبير عصام ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوجيه جزء من استثماراته في التعليم في إنشاء المدارس والجامعات في سيناء؛ حيث يعد الاستثمار في مجال التعليم من أهم المقومات في التعمير والتنمية إلى جانب الزراعة والصناعة والصحة، بالإضافة إلى أهمية تشجيع السياحة الثقافية وتنظيم الفاعليات والمؤتمرات الكبرى والفعاليات الرياضية.



وأشارت إلى أهمية قيام الدولة بإصدار حزمة من القوانين المحفزة للقطاع الخاص نحو الاستثمار من أجل تنمية سيناء منها توضيح الجوانب الأمنية المتعلقة بتملك الأراضي للأجانب وأولوية للاستثمارات المباشرة خاصة في المشروعات التي تسرع من تحقيق التنمية، وتبسيط الإجراءات وتعريف المستثمرين بكيفية الاستثمارات في سيناء حيث إن لها طبيعة خاصة.