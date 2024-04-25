الجارديان: كيف تكون سياسة ترامب تجاه إسرائيل وغزة إذا أعيد انتخابه؟

في مقال نشرته لورين غامبينو، في الجارديان البريطانية، تم استكشاف مسألة النهج الذي سيتبعه دونالد ترامب تجاه الصراع بين إسرائيل وغزة إذا حصل على فترة ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وقال الكاتب: كثيرا ما يصور ترامب، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل خلال فترة رئاسته، نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل. ومع ذلك، كما يشير جامبينو، فإن موقف ترامب الدقيق بشأن الصراع المستمر لا يزال غير واضح، مما يترك أسئلة رئيسية حول تصرفاته المحتملة دون إجابة.

ويسلط المقال الضوء على انتقادات ترامب لطريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الأزمة، وإلقاء اللوم عليه في أعمال العنف بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من ذلك، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول النهج الذي سيتبعه إذا ورث الصراع في يناير. ولم تعالج حملته بشكل مباشر المسائل السياسية الرئيسية، بما في ذلك موقفه من وقف إطلاق النار، أو مفاوضات الرهائن، أو المساعدات لإسرائيل، أو حل الدولتين.

ويشير جامبينو إلى علاقة ترامب المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى تحول في المشاعر بعد أن هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في الانتخابات. وأثارت انتقادات ترامب لطريقة تعامل نتنياهو مع الصراع استنكارات حادة من زملائه الجمهوريين، على الرغم من أنه أكد لاحقًا دعمه لإسرائيل.

وبينما دعا ترامب إلى السلام في المنطقة، فإنه لم يقدم سوى القليل من الرؤية حول كيفية تحقيق ذلك أو ما تنطوي عليه رؤيته للمنطقة في مرحلة ما بعد الصراع. ووصف النقاد، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، تعليقات ترامب بشأن هذه المسألة بأنها وهمية وتفتقر إلى المضمون.

على الرغم من ذلك، يشير جامبينو إلى أن انتقادات ترامب لإدارة بايدن للصراع قد وجدت صدى لدى الناخبين، الذين صنفوا ترامب أعلى من بايدن في التعامل مع الصراعات الخارجية في استطلاع حديث. ومن خلال بقائه على الهامش إلى حد كبير، قد يكون ترامب في وضع أفضل للاستفادة من الانقسام داخل الائتلاف الديمقراطي حول نهج بايدن في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وغزة.

ويتناول المقال أيضًا تواصل ترامب مع الناخبين اليهود وسياساته الداعمة لإسرائيل خلال فترة رئاسته، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. ومع ذلك، فإن تعليقات ترامب التي تستحضر استعارات معادية للسامية وخطابه الحاد واجهت انتقادات.

وبالنظر إلى المستقبل، يوضح جامبينو التداعيات المحتملة لولاية ترامب الثانية على الصراع بين إسرائيل وغزة. وألمح سفير ترامب السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وصهره جاريد كوشنر، إلى استمرار رؤية نتنياهو اليمينية للمنطقة، بما في ذلك مقترحات الضم ونقل السكان في غزة.