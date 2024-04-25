الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، نجاة فريق الأمم المتحدة بـ غزة بعد قصف وقع بالقرب منه في أثناء زيارة موقع الرصيف البحري، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: “فريقنا في غزة اضطر للبحث عن مأوى عندما سقطت قذيفتان بالقرب منه في أثناء تفقده موقع الرصيف البحري”.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، من إقتراب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية و الأممية و الانسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى و الحفاظ على أرواحهم.