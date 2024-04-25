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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل نشر حماس فيديو الرهينة بهدف منع هجوم رفح؟

صدى البلد

تسابق حماس الزمن لمنع العملية العسكرية الإسرائيلية الوشيكة في رفح، وتكثيف تمردها في غزة وحشد التعاطف مع عشرات الرهائن المحتجزين. يشير الإصدار الأخير لشريط فيديو يظهر فيه الرهينة الأمريكي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين إلى محاولة حماس ممارسة الضغط على إسرائيل للتفاوض من أجل إطلاق سراحهم وسط تصاعد التوترات.

ويشكل الهجوم الوشيك على رفح، التي تعتبر معقل حماس وملجأ للعديد من سكان غزة، تحديا كبيرا للجماعة المسلحة. ومع احتمال حدوث مواجهة واسعة النطاق في الأفق، تستخدم حماس تكتيكات مختلفة لإثناء إسرائيل عن شن العملية.

ويؤكد إصدار الفيديو، الذي يعرض نداء غولدبرغ بولين لإطلاق سراحه،استراتيجية حماس الرامية إلى تضخيم الضغوط الدولية على إسرائيل. ويهدف هذا النداء العاطفي، إلى جانب الأعمال العدائية المستمرة في شمال غزة، إلى ثني إسرائيل عن تصعيد الصراع أكثر.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حماس، تظل إسرائيل مصممة على المضي قدماً في خططها الخاصة برفح. وترى الحكومة الإسرائيلية أن العملية ضرورية لتفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ومع ذلك، تستمر الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، حيث تتوسط مصر في المناقشات بين الطرفين. ولا يزال الجانبان راسخين في مواقفهما، حيث تصر حماس على وقف إطلاق نار طويل الأمد وتتعهد إسرائيل بالقضاء على الجماعة.

ومع استمرار التوترات، أصبح مصير الرهائن على المحك، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد الوضع والتحديات التي تواجه إيجاد حل سلمي وسط الصراع المستمر.

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