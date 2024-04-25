وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر قريبا

نقلت صحيفة الخبر الجزائرية من مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني سيزور الجزائر قريبا.



وأشارت المصادر إلى سيجورنيه سيبحث مع وزير الخارجية أحمد عطاف التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات.



كما سيكون موضوع التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا محل نقاش بين عطاف وسيجورني خلال تنقله إلى الجزائر.



وكان من المقرر أن يزور الوزير الفرنسي الجزائر 22 أبريل الجاري ولكن تقرر تأجيل الزيارة بسبب الاجتماع التشاوري الثلاثي بين الرؤساء عبدالمجيد تبون والتونسي قيس سعيد والليبي محمد المنفي.

ومن المعلوم أن الرئيس تبون كان قد أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيزور فرنسا في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات.