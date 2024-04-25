السفير التركي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى عيد تحرير سيناء

تقدم صالح موتلو شين، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة، بخالص تهانيه للحكومة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.

وأعرب شين في رسالته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إعجابه واحترامه للشعب المصري، معترفًا برحلته التاريخية الرائعة نحو استعادة أرضه وكرامته.

وأشار إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب المصري خلال هذه الحقبة التاريخية، معترفًا بخسارة ممتلكاته العزيزة التي لا تقدر بثمن على طريق التحرير.

يعكس تكريم السفير شين تقدير تركيا لصمود مصر وتصميمها على استعادة السيادة على شبه جزيرة سيناء، ما يمثل لحظة محورية في تاريخ الأمة.

تعمل رسائل التضامن والاعتراف هذه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين تركيا ومصر، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار والرخاء المتبادل في المنطقة.