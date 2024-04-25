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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يُشدد على مواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام

صدى البلد

شدد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، على الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية. 


وأوضح عبدالعال، في بيان صحفي صدر عن المحافظة، مساء اليوم/الخميس/ أن الأجهزة التنفيذية واصلت شن حملاتها بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة، حيث قادت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية حملة مسائية مُكبرة بحيي الزيتون وحدائق القبة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع المطرية، والحرية، وبن الحكم، وجسر السويس، وسنان وسليم، وطومانباى بالزيتون، ومصر والسودان، ودويدار بحدائق القبة وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأكد ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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