عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان مبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف"

صدى البلد

 ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، اجتماع عمل في بروكسل لبحث مبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته"، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.


وأكد إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، خلال اللقاء، أن هذه المبادرة هي ثمرة للشراكة المميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يعكس الالتزام المشترك لكلا الطرفين باتخاذ إجراءات عالمية تهدف إلى منع ومكافحة التطرف العنيف من خلال التعليم.
أبرز الشقورى الجهود التي تبذلها المغرب، في محاربة التطرف والأيديولوجيات المتطرفة، لافتا إلى ضرورة مكافحة التطرف العنيف من خلال دعم المناهج التعليمية، التي تعزز التسامح والتفكير النقدي، واعتماد نهج دامج للنوع داخل البيئات التعليمية.


وشدد الشقوري على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التعاون والشراكات لتعزيز القدرات التعليمية في مجال الوقاية من التطرف العنيف.


وركزت المناقشات -خلال ورشة العمل التي استمرت يومين وسبقت الاجتماع- على المناهج والاستراتيجيات المختلفة المستخدمة لتطوير حلول ملموسة وقابلة للاستغلال من قبل صناع القرار السياسي والمدرسين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل مواجهة التطرف العنيف.
وأوصى الجانبان؛ لتحقيق هذه الغاية، بضرورة تعزيز صمود المدرسين في مواجهة التطرف العنيف من خلال برامج التوعية والتدريب، وأهمية هيكلة قطاع التعليم غير الرسمي ومكافحة الوصم وتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.


وكان قد تم الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيق التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في 2023 بالقاهرة، بشراكة مع مركز التميز في مكافحة التطرف العنيف (هداية)، بهدف رئيسي هو تشخيص التحديات الناشئة والممارسات الفضلى في منع ومكافحة التطرف العنيف في المجال. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة

قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة

انتخابات منزوعة الدسم.. أطباء الأسنان يختارون نقيبهم اليوم وهذه القضايا تتصدر المشهد

التحريات تكشف كيف قاد متهم بالكويت جريمة سرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة

دعاء يوم الجمعة للمهموم.. كلمات تريح القلب

سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ