المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان مبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف"

ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، اجتماع عمل في بروكسل لبحث مبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته"، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.



وأكد إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، خلال اللقاء، أن هذه المبادرة هي ثمرة للشراكة المميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يعكس الالتزام المشترك لكلا الطرفين باتخاذ إجراءات عالمية تهدف إلى منع ومكافحة التطرف العنيف من خلال التعليم.

أبرز الشقورى الجهود التي تبذلها المغرب، في محاربة التطرف والأيديولوجيات المتطرفة، لافتا إلى ضرورة مكافحة التطرف العنيف من خلال دعم المناهج التعليمية، التي تعزز التسامح والتفكير النقدي، واعتماد نهج دامج للنوع داخل البيئات التعليمية.



وشدد الشقوري على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التعاون والشراكات لتعزيز القدرات التعليمية في مجال الوقاية من التطرف العنيف.



وركزت المناقشات -خلال ورشة العمل التي استمرت يومين وسبقت الاجتماع- على المناهج والاستراتيجيات المختلفة المستخدمة لتطوير حلول ملموسة وقابلة للاستغلال من قبل صناع القرار السياسي والمدرسين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل مواجهة التطرف العنيف.

وأوصى الجانبان؛ لتحقيق هذه الغاية، بضرورة تعزيز صمود المدرسين في مواجهة التطرف العنيف من خلال برامج التوعية والتدريب، وأهمية هيكلة قطاع التعليم غير الرسمي ومكافحة الوصم وتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.



وكان قد تم الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيق التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في 2023 بالقاهرة، بشراكة مع مركز التميز في مكافحة التطرف العنيف (هداية)، بهدف رئيسي هو تشخيص التحديات الناشئة والممارسات الفضلى في منع ومكافحة التطرف العنيف في المجال.

