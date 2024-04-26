عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": جيش مصر الوطني سيبقى دائما بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء

صدى البلد

قالت صحيفة/الأهرام/ إن التاريخ المصري شهد مئات المعارك للدفاع عن سيناء، وليعلم كل طامع أو مغامر، أن جيش مصر الوطنى سوف يبقى دائما بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء.


ونقلت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "جيش مصر.. وحماية تراب الوطن"، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله، في كلمته للشعب أمس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والأربعين، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة أكدت إصرار المصريين على حفظ حقوق الوطن، وعدم التفريط في شبر واحد منه.


وتابعت، وامتدادا لعقيدة الإنسان المصري، الموروثة منذ الأجداد، شدد الرئيس على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، ليس لحماية الأمن القومى المصري فقط بل أيضا للحفاظ على القضية الفلسطينية من الضياع، خاصة والفلسطينيون لن يقبلوا أبدا تصفية قضيتهم، التي بذلوا فيها دماءهم، وبذلت من أجلها مصر هي الأخرى مئات الآلاف من أرواح أبنائها.


وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعمل حاليا، بكل السبل لإيجاد حل للأزمة في غزة، وصولا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات السلام، لتحقيق الدولة الفلسطينية المُستقلة، على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة

قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة

انتخابات منزوعة الدسم.. أطباء الأسنان يختارون نقيبهم اليوم وهذه القضايا تتصدر المشهد

التحريات تكشف كيف قاد متهم بالكويت جريمة سرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة

دعاء يوم الجمعة للمهموم.. كلمات تريح القلب

سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ