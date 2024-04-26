"الأهرام": جيش مصر الوطني سيبقى دائما بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء

قالت صحيفة/الأهرام/ إن التاريخ المصري شهد مئات المعارك للدفاع عن سيناء، وليعلم كل طامع أو مغامر، أن جيش مصر الوطنى سوف يبقى دائما بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء.



ونقلت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "جيش مصر.. وحماية تراب الوطن"، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله، في كلمته للشعب أمس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والأربعين، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة أكدت إصرار المصريين على حفظ حقوق الوطن، وعدم التفريط في شبر واحد منه.



وتابعت، وامتدادا لعقيدة الإنسان المصري، الموروثة منذ الأجداد، شدد الرئيس على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، ليس لحماية الأمن القومى المصري فقط بل أيضا للحفاظ على القضية الفلسطينية من الضياع، خاصة والفلسطينيون لن يقبلوا أبدا تصفية قضيتهم، التي بذلوا فيها دماءهم، وبذلت من أجلها مصر هي الأخرى مئات الآلاف من أرواح أبنائها.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعمل حاليا، بكل السبل لإيجاد حل للأزمة في غزة، وصولا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات السلام، لتحقيق الدولة الفلسطينية المُستقلة، على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

