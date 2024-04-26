المنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي: مشاركتي بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة شرف لي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن ختام مهرجان أسوان الدولي الثامن لأفلام المرأة.



وأكد المخرج إسلام كمال، على أنه مهرجان مميز لأنه شهد تنوعا حقيقيا في الدول المشاركة وطرق معالجة الأفلام، فقد شاركت أفلام تستخدم لغات سينمائية مختلفة، كما حضر جزء كبير من أهالي محافظة أسوان المناقشات.



وأشار رشيد مشهراوي مخرج ومنتج فلسطيني، إلى أن هذه الدورة كانت رائعة للغاية، سواء في الندوات أو الجمهور أو نوعية الأفلام، مؤكدًا أن مشاركته بالمهرجان شرف كبير له.



وقالت المخرجة ماجي مرجانة، إنها حصلت على جائزتين، هما لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الدولية وجائزة اليورو ماب مناصفة مع فيلم بنات ألفة.



وقال مهند دياب مخرج فيلم نور عيني، إنه إنتاج هولندي مصري جرى تصويره في 7 دول عن مشكلة الإعاقة البصرية حول دول العالم.

