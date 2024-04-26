عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة فنية قصيرة مازالت في القلوب .. ذكرى ميلاد هالة فؤاد».



تحل اليوم ذكرى الفنانة هالة فؤاد التي ولدت في عام 1958 وتعد إحدى جميلات الزمن الجميل وأيقونة من أيقونات السينما المصرية.



بدأت مسيرتها بأدوار صغيرة ومشاهد محدودة، وابتسم لها الحظ عندما وقفت أمام محمود ياسين في فيلم مين يجنن مين، لتتوالى بعد ذلك أدوارها الناجحة.



وحصلت الفنانة هالة فؤاد على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979 ولم تعتمد على والدها المخرج أحمد فؤاد وقررت أن ترسم طريقها بنفسها، وكان حضورها على الشاشة رائعا، وخلال رحلة قصيرة قدمت أعمالا فنية لا تنسى.



ومن أبرز أعمالها السينمائية أفلام العاشقة ورجال في المصيدة والبنت اللي قالت لأ وعاصفة من الدموع وحدق يفهم وسجن بلا قضبان، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية مسلسلات الحرمان والحياة مرة أخرى والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين.



