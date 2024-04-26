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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ مقررتي المجلس بالفيوم والبحر الأحمر

صدى البلد

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، التهانى إلى إيمان ذكى مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والدكتورة مروة حمدى مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، لانضمامهما إلى فريق عمل مقررات المجلس بالمحافظات.

وتقدمت مايا مرسى رئيسة المجلس بالتهنئة لهما، قائلة: يسعدنا انضمامكن معنا في المجلس كمقررات، ونشهد بكفائتكن خلال فترة عملكن كعضوات فى الفروع خلال الفترة السابقة".

وعبرت مايا مرسي عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح واستكمال مسيرة الراحلتين ليلى طه ونرمين أبو سريع مقررات فرعى المجلس بالفيوم والبحر الأحمر اللتان قدمتا مسيرة من العطاء والعمل بتفانى واخلاص فى سبيل خدمة قضايا المرأة وتنفيذ جهود المجلس وأنشطته على أرض الواقع.

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