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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: الإسراع في برنامج تطهير الترع استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات

صدى البلد

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، فى إطار الإطمئنان على جاهزية المنظومة المائية لاستقبال فترة أقصى الإحتياجات، ومتابعة التجارب البحثية لاستخدام نواتج التطهيرات في تأهيل الترع.

وتفقد سويلم يرافقه الدكتور احمد ابو العطا نائب محافظ الغربية موقع ترعة الشوربجي القديمة وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة، وتفقد الترعة للإطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوي المواطنين .

وأشار سويلم إلى أهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذى القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، ووجه بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي علي الطبيعة .

كما وجه وزير الري بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الاإحتياجات.

وتفقد موقع التجربة البحثية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة بإستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها .

وصرح سويلم بأنه يتم تنفيذ  (٦) نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى (٦) أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل ، وتتضمن هذه النماذج الستة ( استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ) .

ووجه سويلم بالاستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة ، كما وجه سيادته بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الافقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية .

وتفقد سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا ، وذلك للإطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الإحتياجات .

كما تفقد موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجها بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة .

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