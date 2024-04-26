وزير الشباب والرياضة: الأهلي يبذل جهودا كبيرا لإنجاح البطولات الدولية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده فى افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» موجهًا التهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي استضافها مؤخرًا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج يبذل جهودا كبيرة من تطوير اللعبة وضعها على الخريطة العالمية وحرصه على إقامة البطولة فى مصر.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس الإدارة على استضافة البطولة، مشيدًا بالجهد المبذول في تنظيم البطولة من اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد الدماطي رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومي عاطف نائب رئيس اللجنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك خططا استراتيجية لتطوير الرياضة المصرية، ومن بينها الكرة الطائرة التي بات لها وجود دائم على المستوى الدولة.