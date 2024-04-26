عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل أحمد سعد وراغب علامة في أمريكا اليوم

احمد سعد
احمد سعد

يحيى أحمد سعد، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً فى ولاية هيوستن بأمريكا، كما يحيى اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى بمدينة دنفر إحدى مدن أمريكا، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول بموسم الصيف.

كما يستعد تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى داخل صالة الإتحاد  بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

حفل أذآخر لتامر عاشور 
ويحيى المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيا يوم 10 مايو المقبل بحديقة فاميلى بارك .

لأول مرة .. أحمد سعد مع تامر عاشور فى حفل بأبو ظبي

أحمد سعد يحيي حفلا بأمريكا في 26 إبريل

وكتب تامر عاشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" وحشتونى ووحشنى الغناء معاكم ،هستناكم يوم ١٠ مايو فى فاميلى بارك فى اجمد واقوى حفلة.

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد

عبادة أكبر من كل شيء.. خطيب المسجد الحرام: من غفلها توعده الله بالخسران

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ