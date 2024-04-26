تفاصيل حفل أحمد سعد وراغب علامة في أمريكا اليوم

يحيى أحمد سعد، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً فى ولاية هيوستن بأمريكا، كما يحيى اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى بمدينة دنفر إحدى مدن أمريكا، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول بموسم الصيف.

كما يستعد تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى داخل صالة الإتحاد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

حفل أذآخر لتامر عاشور

ويحيى المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيا يوم 10 مايو المقبل بحديقة فاميلى بارك .

وكتب تامر عاشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" وحشتونى ووحشنى الغناء معاكم ،هستناكم يوم ١٠ مايو فى فاميلى بارك فى اجمد واقوى حفلة.

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.