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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة قوية من مهيب عبد الهادي للاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبى

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مواجهة فريق مازيمبي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بالتوفيق للنادي الاهلي النهاردة ويفرحنا كلنا بالصعود للنهائي".

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".

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