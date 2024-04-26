فقرة بدنية قوية للاعبي الزمالك استعداداً لـ دريمز الغاني

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية قوية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت هذه الفقرة تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني، و يخضع الفريق لبرنامج بدني خاص، تم إعداده عن طريق جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.