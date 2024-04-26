صحفيون إسبان يتجمعون لدعم رئيس الوزراء سانشيز وسط مزاعم الفساد

أعرب آلاف الصحفيين الإسبان عن دعمهم لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وزوجته بيجونيا جوميز، وسط مزاعم الفساد والإجراءات القانونية اللاحقة. وأثارت هذه القضية جدلا مثيرا للجدل، حيث يفكر سانشيز في مستقبله كرئيس للوزراء وسط ما وصفه بالهجمات "الزائفة" التي ينظمها خصوم اليمين واليمين المتطرف في وسائل الإعلام والمجالات السياسية.

وفقا لأسوشيتد برس، تم التعبير عن الدعم لسانشيز وزوجته من خلال بيان على الإنترنت وقعه العديد من الصحفيين والكتاب، يدينون فيه ما يعتبرونه حملة منسقة تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة الحالية. ويدين البيان الهجمة المزعومة لـ "الخدع والأكاذيب والمضايقات" الموجهة ضد الحكومات الائتلافية اليسارية، وينسبها إلى تأثير الكيانات السياسية اليمينية ووسائل الإعلام المتحالفة معها والشركات وأعضاء السلطة القضائية.

وتزعم الشكوى القانونية ضد جوميز، التي قدمتها المنصة القانونية اليمينية المتطرفة ("Clean Hands")، أنها أساءت استغلال منصبها للتأثير على المعاملات التجارية. ومع ذلك، أشار المدعون الإسبان إلى أن الشكوى تفتقر إلى الأسس الموضوعية ويجب رفضها، مما يلقي بظلال من الشك على صحتها.

ويدعو البيان المجتمع المدني إلى الانضمام إلى القضية، ويدعو إلى التعبئة عبر الإنترنت وفي الشوارع لمكافحة ما يعتبره اعتداء على الديمقراطية. ويؤكد على أهمية العمليات الانتخابية والآليات البرلمانية في تشكيل الحكومات وتغييرها، ويدين أي محاولات لتخريب هذه العمليات من خلال التلاعب القضائي والإعلامي.

وردا على مأزق سانشيز، انتقد الحزب الشعبي المعارض تصرفاته باعتبارها محاولة يائسة لحشد الدعم قبل الانتخابات الإقليمية والأوروبية، واصفا سلوكه بأنه مناورة سياسية.

وعلى الرغم من الجدل، يخطط أنصار سانشيز لتنظيم مظاهرة في مدريد للاحتشاد خلفه يوم السبت، مما يسلط الضوء على الطبيعة الاستقطابية للقضية والآراء المتباينة المحيطة بها.