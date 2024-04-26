عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

أحمد السقا ومها الصغير
أحمد السقا ومها الصغير

علم موقع صدى البلد الإخباري، أن الفنان أحمد السقا، انفصل عن زوجته المذيعة مها الصغير، مؤخرا في سرية تامة ودون إعلان تفاصيل.

 

أعمال أحمد السقا 

ويشارك أحمد السقا، كضيف شرف في فيلم السرب المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. 

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

سيد رجب : كنت مرشحا لدور والد أحمد السقا في إبراهيم الأبيض

باين على الشاشة .. مزاح متبادل بين أحمد السقا وباسم سمرة

أحدث أعمال أحمد السقا 

وشارك أحمد السقا في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة الذي تم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 

السقا احمد السقا مها الصغير اعمال أحمد السقا انفصال أحمد السقا العتاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب تايوان

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

موضوعات متعلقة

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

أحمد السقا يفاجئ مصطفى أبو سريع: فنان ونجح في إسعاد المشاهدين

ترشيحاتنا

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة

هل يؤثر الإسراع في الصلاة على صحتها؟.. دار الإفتاء تحذر من أمر يبطلها

30 دقيقة| سيطرة أهلوية على مازيمبي وفرص ضائعة بالجملة

جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ