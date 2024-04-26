انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

علم موقع صدى البلد الإخباري، أن الفنان أحمد السقا، انفصل عن زوجته المذيعة مها الصغير، مؤخرا في سرية تامة ودون إعلان تفاصيل.

أعمال أحمد السقا

ويشارك أحمد السقا، كضيف شرف في فيلم السرب المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال أحمد السقا

وشارك أحمد السقا في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة الذي تم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.