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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبروك يا أهلاوية.. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي أمام مازيمبي

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الأهلي على مازيمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"مبروك يا أهلاوية  فوز كبير  مبروك لأكرم توفيق رجل المباراة  ومبروك لجمهور الترجي و عقبال الزمالك".

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

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