والدة ضحية الأعضاء بشبرا تفجر مفاجأة لأول مرة عن الجريمة

أكدت نجاة مختار، والدة الطفل «أحمد سعد» ضحية جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنها لا تعلم شيئا عن حياة وأسرة المتهم في القضية، موضحة أن كل ما تعرفه عن المتهم أنه كان يعمل في قهوة قريبة من المنزل.

وأضافت نجاة مختار، خلال حوارها ببرنامج " كلبش" تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن المتهم في القضية كان يصلي وكان يساعد المواطنين، وكان يقول للجميع أنه مريض بمرض خطير " سرطان ".

وأشارت إلى أن نجلها كان في حاله وكان يعمل ويساعد والده في مصاريف المنزل، ودخلت في انهيار على الهواء، وقالت:" انا عايزة حق ابني.. ابني مات غدر".

ولفتت إلى أن نجلها تعرض للجريمة في شقة، وأن نجلها تعرض للشطر نصفين بالطول وقام المتهم في القضية بسرقة عينيه وباقي أعضاء جسده.

وتابعت أن المتهم في القضية أكبر من نجلها، وأن كاميرات المراقبة كشفت كل التفاصيل الخاصة بالجريمة.

وختمت:" أنا شفت ابني وكل حاجة في جسده غير موجودة، والله المشهد لا يقبله أحد".