اخبار التوك شو| مصر تدفع بخطة ثلاثية لحقن دماء الشعب الفلسطيني.. كسرله ضلوعه .. أول مكالمة لوالديّ طفل شبرا ضحية تجارة الأعضاء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

تفاصيل مرعبة.. تعليق الإعلامي عمرو أديب على جريمة طفل شبرا| فيديو

أثار الاعلامي عمرو أديب دهشة كبيرة في قضية الطفل ضحية شبرا ، قائلا :" عمري ما تعرضت لجريمة بالشكل ده .. مريت بجرائم قتل كتير وسرقة انما اللي حصل ده لم اسمع به من قبل ".



جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح، إن القيادة السياسية في مصر، تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، منذ بداية الأزمة، وليس وليد اللحظة.



استثناء الخميس والجمعة.. مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية التوقيت الصيفي

أكد الإعلامي ضياء رشوان، إن التوقيت الصيفي قد بدأ اليوم رسميا، مشيرا إلى أن مواعيد غلق المحلات التجارية أيضا سيتم تغييرها.



كسرله ضلوعه .. أول مكالمة لوالديّ طفل شبرا ضحية تجارة الأعضاء

قال محمد سعد والد طفل شبرا الضحية ، إنه كان دائم التوعية لابنه من التعامل مع الغرباء ، او تعاطي اي مخدر او شيء غير معروف ، موضحا :" المشكلة أن القاتل راجل كبير وبيصلي وبتاع ربنا ".



لم تنـ.تحر.. سميرة أحمد تتحدث عن أسباب موت سعاد حسني

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد أنها ساهمت في اكتشاف ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي وكريم عبد العزيز، قائلة: كنت أشاهد التليفزيون وشوفت بنت جميلة بتلعب بعينها في أحد الإعلانات وقلتلهم عاوزاها علشان تمثل معايا وهي ياسمين عبد العزيز.



تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة بو طيب ورفع القيد عن النادي

كشف جمال الزهيري، الناقد الرياضي، تطورات أزمة وقف القيد بنادي الزمالك بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحين سداد مبلغ الغرامة.



بكرى: مصر تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية كما أكد الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة التقى مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بالقاهرة لبحث تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة.



جماعة الحوثي تشن 5 هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.. فيديو

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إنه بعد أسبوعين من خفض التصعيد ووقف الهجمات الحوثية على السفن التجارية وأيضًا الاشتباك مع السفن الحربية في البحر الأحمر وخليج عدن، ها هي الجماعة تكثف من جديد من هجماتها باتجاه البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية.



الزراعة: إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة جدا في مجال الزراعة خلال الفترة الماضية وخاصة في تنمية مناطق سيناء من خلال إنشاء شبكة طرق وأنفاق لربط سيناء بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش وإنشاء محطات لمعالجة المياه وتوفير المياه للزراعة.



بكري : مصر تدفع بخطة ثلاثية لحقن دماء الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك محادثات أمنية ودفع للمفاوضات حول وقف إطلاق النار فى غزة.



قيادي بفتح: 200 مسئول بالخارجية الأمريكية احتجوا على دعم إسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن هناك حراك كبير داخل الخارجية الأمريكية يضم أكثر من 200 مسؤولا داخل وزارة الخارجية احتجاجا على سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

